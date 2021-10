Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL, Lucian Bode, susține ca liberalii sunt determinati sa mearga la consultarile de la Palatul Cotroceni, care ar urma sa aiba loc saptamana viitoare, cu propunerea ca Florin Citu sa fie din nou premier.

- ”Ducem la capat ce am inceput acum o luna. A durat cam mult pentru ca au fost niște jocuri de culise, dar astazi o sa cada guvernul Cițu cu un numar record de voturi.Un coleg are Covid, dar ceilalți vom vota cu toții. Dupa moțiunea de astazi, urmeaza revenirea in fire a lui Iohannis, conectarea lui…

- Vicepresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ca Dacian Ciolos reprezinta propunerea partidului pentru functia de premier, in cazul in care va trece motiunea de cenzura, iar PNL nu va face o nominalizare. „E o decizie clara, propunerea de premier este Dacian Ciolos,…

- Ludovic Orban a catalogat drept tupeu o noua nominalizare de la Cotroceni a lui Florin Citu pentru funcția pe premier, in cazul in care guvernul cade la moțiunea de cenzura de azi. In același timp, actualul premier spune ca orice este posibil si ca toate

- Premierul Florin Cițu ar urma sa preia Ministerul Fondurilor Europene, Dan Vilceanu, ministrul finanțelor, pe cel al Transporturilor, Cseke Attila ar putea fi numit la Sanatate, Tanczos Barna la Cercetare și Comunicații, iar Virgil Popescu ar putea prelua Ministerul Economiei. Lucian Bode ar ramane…

- Dan Vilceanu a fost validat miercuri, in Biroul Politic National al PNL, pentru propunerea de ministru al Finantelor. Interimatul in functia de ministru al Finantelor a fost asigurat de premierul Florin Cițu.