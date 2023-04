Ministrul ded Interne, Lucian Bode a declarat vineri ca Spania a afirmat, prin ministrul de Interne, atat la Bucuresti pe 30 martie, cat si la Viena, in urma cu cateva zile, ca va pune pe agenda presedintiei spaniole dosarul aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen si ca presedintia spaniola va hotari, in functie de discutiile si concluziile la care va ajunge in abordarea pe care o are cu Austria, daca acest lucru se va intampla in septembrie sau in octombrie, noiembrie, decembrie, cand vom avea Consiliul JAI. El a aratat ca "ceea ce este foarte clar pentru Romania este ca acest obiectiv…