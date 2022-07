Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, in ședința de Guvern, ca Romania și-a asumat toate obligațiile de securitate a frontierelor și are incredere ca, sub peședinția ceha a Consiliului UE, țara va avea dosarul aprobat pentru extinderea Spațiului Schengen.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca Romania si-a asumat toate obligatiile de securitate a frontierelor si are incredere ca, sub pesedintia ceha a Consiliului UE, tara va avea dosarul aprobat pentru extinderea Spatiului Schengen.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat in cadrul conferintei comune cu presedintele Emmanuel Macron, aflat in vizita in Romania, ca a discutat cu presedintele francez si a explicat asteptarea legitima a Romaniei cu privind aderarea la Spatiul Schengen. „Am exprimat increderea ca vom putea conta pe sprijinul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, in cadrul conferintei comune cu presedintele Emmanuel Macron, ca a avut o discutie cuprinzatoare cu presedintele Macron si cu privire la perspectivele extinderii spatiului Schengen si ca a explicat asteptarea legitima a Romaniei cu privire la aderare.…

- Șeful statului a precizat, de asemenea, raspunzand unei intrebari a jurnaliștilor, ca nu a avut o discuție cu premierul Nicolae Ciuca despre eventuale remanieri in Guvern.”Evaluarea miniștrilor nu o voi face eu, chiar daca opinii despre fiecare ministru. Aceasta evaluare o voi spune primului ministru,…

- Intrebat daca exista sanse ca Romania sa aiba o crestere de 4 procente, asa cum spun cei de la Ministerul de Finante, Florin Citu a afirmat ca cei de la minister nu au niciun fel de atribut in ceea ce priveste estimarea cresterii economice, ”poate doar pareri personale”. ”Comisia Nationala de Prognoza…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca Romania nu va avea indicatorii necesari pentru aderarea in zona euro, iar prioritatea tarii noastre in acest moment este Spatiul Schengen si OECD.

- Prioritatea Romaniei in acest moment este Spațiul Schengen și OECD, spune liderul PSD, Marcel Ciolacu, intrebat despre aderarea țarii noastre la moneda Euro: „In acest moment nu cred ca Romania va avea indicatorii necesari pentru aderarea la Zona Euro”.