- ”In cursul zilei de ieri am avut o convorbire telefonica cu prim-ministrul Țarilor de Jos, Mark Rutte. Am analizat perspectivele promițatoare ale cooperarii dintre Romania și Țarile de Jos, concentrandu-ne pe consolidarea relațiilor economice și pe dinamizarea dialogului politic. Obiectivul nostru legitim…

- Noul ministru al Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat ca vineri va sosi in Romania prima transa de vaccin anti-COVID, alocata tarii noastre. Dozele vor sosi cu un transport rutier prin Vama Nadlac din judetul Arad. Transportul va ajunge la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara…

- Lucian Bode a preluat, joi, mandatul de ministru al Afacerilor Interne de la predecesorul sau, Marcel Vela. El a declarat ca, in conditiile in care in Romania este instituita stare de alerta ca urmare a epidemiei de COVID-19, este interesat de o prezenta cat mai eficienta in teren a structurilor…

- Premierul Ludovic Orban a salutat, marti, acordul dintre Parlamentul European, presedintia Consiliului si Comisia Europeana cu privire la bugetul multianual al UE, subliniind ca este "o veste extraordinara" pentru Romania, care va beneficia in urmatorii ani de 46,4 miliarde de euro. "Salut acordul asupra…