- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat vineri ca Romania isi leaga sperantele de aderare la Spatiul Schengen de presedintia spaniola a Consiliului Uniunii Europene, pe care o va prelua de la Suedia in luna iulie. Bode spune ca dupa vizita ministrului austriac de interne, Karner a fost…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, afirma ca decizia de blocare a aderarii Romaniei la Spatiul Schengen a fost "nedreapta, dezamagitoare si neprincipiala", dar ca "trebuie sa depasim emotia momentului «8 decembrie 2022», e nevoie sa actionam constructiv si in spiritul valorilor europene". "Avem determinarea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat miercuri ca la intalnirea cu ministrul Federal de Interne al Austriei, Gerhard Kraner, va fi discutat si subiectul deblocarii procesului de aderare a Romaniei la Spatiul Schengen, subliniind ca vizita omologului austriac "dezgheata" relatiile bilaterale…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, va fi prezent astazi la București la invitația ministrului Lucian Bode, iar cu acest prilej va face o dezvaluire bomba. La invitația ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, miercuri va fi prezent la București ministrul de Interne al Austriei, Gerhard…

- Europarlamentarul Rares Bogdan considera ca Romania are "o fereastra de oportunitate" pentru aderarea la Spatiul Schengen, dar considera ca cuplarea de Bulgaria ingreuneaza situatia tarii noastre. El a precizat ca urmeaza o vizita din partea Austriei, in Romania, iar in urma acestei vizite va fi transmis…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ce va susține ca președinte al Romaniei in cadrul Consiliului European ce se desfașoara joi și vineri la Bruxelles. In acest context, fara a menționa explicit numele Austriei și al cancelarului Karl Nehammer, Klaus Iohannis a taxat legarea migrației de Spațiul Schengen,…