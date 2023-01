Stiri pe aceeasi tema

- Corina Alina Corbu, președinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat joi, 5 ianuarie, ca discutiile privind o reforma a pensiilor speciale a generat in sistemul judiciar o „emotie colectiva”, care a dus la plecarea din sistem a multor magistrati cu experienta. Citește și: Rafila: „Nu declaram…

- Avocatul Sebastian Felecanu este la un pas sa fie trimis in judecata pentru omor calificat. Magistratii Curtii de Apel au respins astazi exceptia nulitatii absolute invocata de aparatorii acestuia si au constatat competenta instantei sesizate. Sebastian Felecanu poate contesta decizia in termen de…

- Ești in sediul unei instanțe de judecata și nu știi cum sa te orientezi? Gasești raspunsurile lecturand acest articol.Registratura primește și inregistreaza cererile de chemare in judecata și orice alte cereri sau acte in legatura cu dosarele instanței, inclusiv cererile de legalizare a hotararilor…

- O femeie din Maieru risca o condamnare din partea instanței de judecata, daca va fi gasita vinovata, dupa ce ar fi facut mai multe declarații in fals, cu privire la locul de munca prestat anterior unui concurs susținut de Primaria Sangeorz Bai. Procurorii au acuzat-o de inșelaciune, fals și uz de fals.…

- CARAS-SEVERIN – Senatorul Marcel Vela, in calitate de presedinte al Comisiei Speciale Comune de Control Parlamentar Specializat al Europol, sustine ca „declarațiile de jignire nu vor aduce altceva decat perpetuarea sentimentului de neincredere“! Senatorul carasean considera ca titlurile care anunța,…

- In Statele Unite, Fundația Mary Ferrell, o organizație non-profit, a intentat un proces impotriva președintelui Joe Biden și a National Archives and Records Administration, cerind eliberarea tuturor documentelor ramase in cazul asasinarii celui de-al 35-lea președinte John F. Kennedy. Despre asta scrie…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a mai multor inculpați, unul dintre ei fiind LIVIU NICOLAE DRAGNEA, la data faptelor președintele Consiliului Județean…

- Șefa Procuraturii Anticorupție afirma ca legea ce vizeaza instituția pe care o conduce nu este aplicata in deplinatatea perevderilor, iar aceasta ii știrbește dur din activitate. „De exemplu, conform legii, Procuratura anticorupție ar trebui sa aiba un buget separat, un birou separat, un site separat.…