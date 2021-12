Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, avertizeaza ca valul 5 al pandemiei de coronavirus vine in maximum trei saptamani.”Ne aflam in perioada de acalmie, dar masurile sunt necesare pentru a raspunde urmatorului val pandemic care va avea impact mai mare decat valul 4.Conform specialiștilor, valul 5 va veni…

- "Doresc sa transmit un mesaj foarte clar de mobilizare catre toate structurile MAI din teritoriu pentru a face fața provocarilor din aceasta perioada. Va solitit sa puneți in practica planul de masuri ce vizeaza aceasta perioada de final de an. E important ca și aceasta perioada sa fie gestionata in…

- Lucian Bode, ministrul de Interne, a declarat joi in cadrul videoconferinței cu premierul Nicolae Ciuca, dar și cu prefecții ca numarul celor plasati in carantina la nivel national va depasi 115.000 de persoane in urmatoarea perioada, ceea ce inseamna un volum mare de munca pentru personal. „Chiar daca…

- Exista zone in Romania unde pare ca pandemia nu a ajuns in valul 4, cu toate ca țara noastra se afla intr-un scenariu greu. Care sunt comunele cu zero cazuri de infectare cu coronavirus? Comune din Romania cu rata zero de infectare cu SARS-CoV-2 Exista și comunitați in Romania in care rata de infectare…

- Valul patru al pandemiei de COVID – 19 a lovit mai puternic la varste fragede. Comparativ cu perioadele anterioare, la Spitalul Județean de Urgența Bistrița s-a observat o creștere a numarului de pacienți cu varsta mai mica de 15 ani. Incepand cu luna septembrie și pana in prezent, au fost internați…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, este invitat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la Ora Guvernului, pe tema respectarii masurilor impotriva pandemiei de COVID-19.Dezbaterea, intitulata "Respectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19", a fost solicitata…

