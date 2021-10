Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a dat detalii, joi, despre obligativitatea purtarii maștii in spațiile deschise, in localitațile cu rata de infectare de peste 6 la mie. „Cei care merg singuri pe strada nu sunt obligați sa poarte masca de protecție”, anunța Lucian Bode la Antena3. Citește…

- Ministrul de interne, Lucian Bode, a anuntat luni, 4 octombrie, ca au participat la protestele anti-restrictii din Capitala aproximativ 15.000 de persoane, iar la nivelul judetelor au mai fost aproximativ 3.000 de protestatari. Pana la acest moment, au fost date 42 de amenzi, iar opt persoane au fost…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca proiectul brațarilor electronice o sa fie implementat mai intai in București. „Acest sistem pilot o sa fie la nivelul Buureștiului. In aceasta perioada o sa fie achiziționate și brațarile electronice. O sa fie operaționalizate mai repede. Cu…