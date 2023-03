Stiri pe aceeasi tema

- Congresul extraordinar al organizației de femei a PNL a scos la iveala inegalitatea de șanse in politica promovata de liderii partidului de-a lungul timpului. Barbații din partid au venit sa țina discursuri, dupa care s-au grabit sa plece inainte de a afla cine a caștigat competiția. „Sa nu fie decisa…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat, vineri, ca partidul are, conform tuturor sondajelor de opinie, 22 – 24% in optiunile romanilor. El a participat la Congresul Extraordinar al Organizatiei Femeilor Liberale (OFL). „Peste cateva zile, pe 10 aprilie, se implineste un an de la ultimul…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat vineri, 31 martie, ca partidul condus de premierul Nicolae Ciuca are aproximativ 23%, potrivit sondajelor de opinie. „Peste cateva zile, pe 10 aprilie, se implineste un an de la ultimul Congres al Partidului National Liberal. A fost un an foarte dificil,…

- Secretarul general PNL, Lucian Bode, s-a declarat vineri, la Congresul femeilor liberale, mulțumit de scorul din sondaje al partidului ținand cont ca formațiunea nu a ratat nicio criza din ultimii ani.„In absolut toate sondajele de opinie, PNL este consolidat la 22-24%, dupa 3 ani si jumatate de guvernare…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca, la rotativa, Nicolae Ciuca și-ar dori sa preia functia de presedinte al Senatului, ceea ce ar insemna ca nu va mai face parte din viitorul Guvern. Marcel Ciolacu a fost intrebat, miercuri, la Digi 24, daca Nicolae Ciuca va face parte din Guvernul pe care il…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca, la rotativa, Nicolae Ciuca și-ar dori sa preia functia de presedinte al Senatului, ceea ce ar insemna ca nu va mai face parte din viitorul Guvern. Marcel Ciolacu a fost intrebat, miercuri, la Digi 24, daca Nicolae Ciuca va face parte din Guvernul pe care il…

- PSD, PNL și AUR pastreaza primele trei locuri in clasamentul preferințelor politice, arata cel mai recent sondaj realizat in luna februarie de INSCOP Research . Iar daca primele doua sunt in scadere fața de ultimul sondaj, AUR e in creștere. Cercetarea releva ca, indiferent daca sunt siguri sau nu ca…

- Nicoleta Pauliuc, Diana Morar și Cristina Traila și-au anunțat candidatura pentru șefia Organizației Femeilor Liberale, care in prezent este deținuta de fosta deputata Florica Cherecheș. Congresul pentru președinția OFL va avea loc pe 31 martie. Nicoleta Pauliuc, președinta comisiei de Aparare din…