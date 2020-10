Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri, la Zalau, ca spera ca tronsonul Autostrazii Transilvania dintre Chetani si Campia Turzii sa fie finalizat anul viitor, in conditiile in care s-a ajuns la o intelegere prin care platile din partea statului roman sa fie realizate direct catre…

- Ministrul a declarat in cadrul ședinței de Guvern, ca pe tronsonul 2 al Centurii Capitalei s-a semnat, miercuri, autorizația de construire, iar joi va fi emis ordinul de incepere pentru diferența de 14,6 km. Citește și: Lucian Bode, cap de lista din partea PNL Salaj la Camera Deputatilor.…

- Inelul de Centura al Capitalei se afla in diferite stadii de proiectare si executie, iar noi ne-am propus ca, pana in anul 2023, sa finalizam lucrarea, a declarat, duminica, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Inelul de Centura al Capitalei are 102 km, cu cele…

Domnul Prim-ministru, Ludovic Orban, alaturi de domnii miniștri, Adrian Oros – Ministrul Agriculturii, Nelu Tataru – Ministrul Sanatații și Lucian Bode – Ministrul Transporturilor, vor fi ASTAZI la...

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spune ca in prezent nu mai exista blocaje in ceea ce priveste realizarea Autostrazii Transilvania."Niciun tronson din Autostrada Transilvania nu mai este blocat in acest moment”, a spus el. Acesta a reafirmat angajamentul Executivului privind alocarea…

Asociația Pro Infrastructura (API) a anunțat ca se lucreaza intr-un ritm bun de lucru pe tronsonul Autostrazii A3, intre Chețani și Campia Turzii.

- Autovehiculul in care se afla ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost implicat duminica intr-un accident rutier pe DN7, in zona localitatii Draganul, din judetul Arges, informeaza ministerul de resort. "In cursul zilei de ieri, 30 august 2020, pe drumul de intoarcere de la Zalau…

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost ranit ușor, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier pe drumul național care leaga Piteștiul de Ramnicu Valcea, in localitatea Dumbravești, potrivit informațiilor Digi24. Lucian Bode era pasager in mașina oficiala. Ministrul nu a mers la spital.