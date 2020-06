Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, sambata, la Suceava, ca in acest an vor fi demarate lucrari de infrastructura la peste 150 de kilometri de autostrazi si drumuri expres, in toata tara. ''In primul rand, ne-am propus sa nu inchidem niciun santier si acest lucru l-am reusit. Contractele…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri, pe santierul din Biharia, ca "azi, Compania Nationala de Drumuri a anuntat rezultatul procedurii pentru primul tronson de autostrada din judetul Salaj, respectiv pentru cei 13 kilometri dintre Zimbor si Poarta Salajului". "Ma bucur sa dau aceasta…

- Lucian Bode spune ca a discutat cu constructorii și aceștia și-au asumat termenele, chiar și in condiții de pandemie.„Le-am spus ca și-au dezvoltat afacerile aici și azi Romania are nevoie de ei. Le-am spus ca avem bani alocați, ca nu avem nicio datorie și le-am atras atenția ca și ei sa-și plateasca…