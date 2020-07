Stiri pe aceeasi tema

- Pana la sfarsitul anului, Ministerul Transporturilor ar putea semna contractele de proiectare si executie pentru 400 de kilometri de autostrada si drumuri expres, a spus, vineri, ministrul Transporturilor, Lucian Bode. „Avem finantarea pentru cei 407 kilometri. Intentionam sa fie gata in 2-3 ani”, a…

- 'În primul rând, ne-am propus sa nu închidem niciun santier si acest lucru l-am reusit. Contractele sunt toate în derulare, iar platile sunt facute la zi. În al doilea rând, ne-am propus sa deschidem noi santiere. Am dat ordinul de începere pentru noi…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, sambata, la Suceava, ca in acest an vor fi demarate lucrari de infrastructura la peste 150 de kilometri de autostrazi si drumuri expres, in toata tara. ''In primul rand, ne-am propus sa nu inchidem niciun santier si acest lucru…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, afirma ca pana la sfarsitul acestui an vor "incepe efectiv" lucrari de construire a 150 de kilometri de autostrazi si drumuri expres. Lucian Bode mentioneaza ca va prezenta public un "plan integrat” privind viziunea Guvernului in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, sustine ca Romania are deschise santiere de drumuri si autostrazi pe o lungime de 164 kilometri si ca alsi 80 de kilometri de santier vor fi deschise pana la sfarsitul anului.

- Marile proiecte de investitii in infrastructura au fost accelerate, iar in acest moment sunt 164 de kilometri de santiere deschise pentru autostrazi si drumuri nationale, a declarat, marti seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode potrivit Agerpres. "Nu numai…

