Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat joi seara ca a declansat o actiune de audit intern in minister, dar a trimis si corpul de control la companii din subordine si a precizat ca nu va tolera nicio actiune care sa puna o pata nemeritata pe cei care isi desfasoara activitatea cinstit in…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, ascunde sub preș un document privind condițiile de siguranța a circulației, securitate a transportului și de calitate a serviciilor de mentenanța a materialului rulant de la Metrou. ...

- Premierul Ludovic Orban a cerut, in ședința de guver,n de joi, ca autoritatile locale au sabotat interventia in cazul navei cu peste 14 000 de oi, rasturnate in Portul Midia. Premierul le-a solicitat miniștrilor și președintelui ANSVSA demiterea tuturor celor implicați in aceasta operatiune."Nu vreau…

- Allianz-Tiriac a incheiat primele noua luni din 2019 cu prime brute subscrise pe segmentul asigurarilor non-auto in crestere cu peste 14% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce primele brute subscrise din asigurari de viata s-au majorat cu 8%, iar profitul operational a ajuns la 99…

- Afacerile din serviciile de piata prestate intreprinderilor s-au majorat in primele noua luni din acest an cu 12,1%, fata de perioada similara din 2018, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri, relateaza Agerpres.Citește și: Cifra de afaceri din comertul cu…

- Grupul Digi Communications N.V.: Veniturile și EBITDA ajustata (fara impactul IFRS 16) in creștere cu circa 16%, in primele noua luni ale anului 2019 fața de aceeași perioada din 2018 • 874,6 milioane EUR venituri consolidate Grup (pe primele 9 luni ale anului 2019), in creștere cu 15,6% fața de…

- ​​Vodafone România a anunțat marți primele rezultate financiare dupa finalizarea procesului de achiziție a UPC România în date de 31 iulie 2019. Astfel, al doilea mare operator mobil a raportat venituri de 232 milioane de euro în trimestrul încheiat la 30 septembrie 2019,…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a inregistrat un profit net de 348,8 milioane de lei (73,6 milioane de euro) in primele noua luni din 2019, in scadere cu 65,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ca urmare a constituirii unui provizion exceptional in al doilea trimestru din 2019, legat de activitatea…