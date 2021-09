Stiri pe aceeasi tema

- Șefii Direcției Generale a Poliției Municipiului București și ai Direcției de Sanatate Publica au fost audiați in Parlament in legatura cu Congresul PNL de sambata, unde ar fi fost incalcate toate normele sanitare. Poliția a anunțat ca a amendat PNL cu suma de 10.000 de lei, masura confirmata și de…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a refuzat sa dea mana cu fostul ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, din cauza regulilor de distanțare. Ghinea a fost singurul care i-a intins mana, președintele Iohannis și premierul Cițu salutand-o cu o scurta plecaciune.…

- Rares Bogdan a lansat o provocare pentru Dacian Cioloș, cu puțin timp inainte de inceperea Congresului PNL. Bogdan il cheama in Guvern pe Dacian Cioloș și spune ca daca va accepta o funcție de ministru, va intra și el in Guvern. “Eu imi doresc ca aceasta coalitie sa continue cu USR PLUS. Ii transmit…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de revocare a lui Stelian Ion de la Ministerul Justiției. De asemenea, președintele a semnat decretul de desemnare a ministrului de Interne, Lucian Bode, ca ministru interimar al Justiției. Administrația prezidențiala anunțase, joi dimineața, ca președintele…

- Fostul ministru al Justiției in Guvernul Cioloș, Raluca Pruna, a amintit, dupa decizia premierului Florin Cițu de miercuri seara, ca “PNL a avut un ministru al Justiției numit Chiuariu, condamnat penal pentru fix ce face Cițu acum: PRESIUNE pentru viza de legalitate a MU.” Cat despre numirea lui Lucian…

- Premierul Florin Cițu a trimis revocarea ministrului Justiției, Stelian Ion, a anunțat la briefing, dupa doua ore de cand trebuia sa inceapa ședința de guvern. Florin Cițu a anunțat ca interimar la ministerul Justiției va fi Lucian Bode, ministrul de interne. Potrivit unor surse din Guvern, miniștrii…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca Romania are capacitatea de a primi migranți din Afganistan, dar condiționat, in sensul ca verificarile sa fie facute de structurile de securitate ale statului roman. ”Avem doua centre de custodie unde avem peste 200 locuri, cu un grad de ocupare…

- De la 1 iulie au inceput alegerile interne in PNL, primul județ care iși alege șeful filialei fiind Suceava. Aici a venit premierul Florin Cițu, joi, iar contracandidatul sau, actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, și-a anunțat prezența la alegerile din filiala sector 1 București, tot joi, la ora…