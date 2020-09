Stiri pe aceeasi tema

- Astazi au fost deschise sectiunea dintre Biharia-Bors a autostrazii A3, noul punct de trecere a frontierei dintre Romania si Ungaria, Bors II – Nagykereki, dar si portiunea de autostrada M4 cu care sectorul...

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spune ca in prezent nu mai exista blocaje in ceea ce priveste realizarea Autostrazii Transilvania."Niciun tronson din Autostrada Transilvania nu mai este blocat in acest moment”, a spus el. Acesta a reafirmat angajamentul Executivului privind alocarea…

- Lucian Bode a anuntat, vineri dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa, ca "saluta” ceea ce a numit "decizia istorica pentru Romania” luata de Comisia Europeana, aceea ce a aproba finantarea in vederea realizarii a trei loturi din autostrada Sibiu – Pitesti. "Vorbim despre 875 de milioane de euro fonduri…

- Contractul de proiectare si executie a sectorului de autostrada Zimbor - Poarta Salajului a fost semnat vineri cu Asocierea SA&PE Construct - Spedition UMB - Tehnostrade, moment pe care ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, l-a apreciat ca fiind unul istoric…

- Obiectul contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru constructia unui tronson in lungime de aproximativ 12 kilometri. Semnarea contractului s-a facut in prezenta premierului Ludovic Orban si a ministrilor Transporturilor si Economiei.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat, vineri, ca semnarea primului contract de proiectare si executie a primei sectiuni de autostrada din judetul Salaj este ”un moment istoric”, fiin vorba despre un tronson de 12 kilometri, intre Zimbor si Poarta Salajului. El a spus ca in acest an vor…

- A fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru cei 30 de kilometri ai lotului Chiribiș - Biharia din Autostrada Transilvania, in prezenta premierului Ludovic Orban si a ministrului Transporturilor, Lucian Bode.