Principala problema in Ministerul Afacerilor Interne este deficitul de resurse umane, a declarat ministrul Lucian Bode intr-un dialog cu presa. „V-am mai spus de fiecare data cand vorbesc pe aceasta tema. Principala problema in Ministerul Afacerilor Interne cu care ne confruntam este, intr-adevar, deficitul de resurse umane. Suntem la aproape 19%, a scazut cu 1,5% in ultimul an pentru ca am avut recrutare din sursa externa 5.000 de oameni anul trecut, avem in acest in desfașurare procesul de recrutare din sursa externa 5.000 de posturi”, a spus oficialul. „Avem un memorandum aprobat pentru zona…