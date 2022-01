Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, joi seara, dupa ședința de guvern, ca pe luna decembrie a primit facturi la energie electrica și gaze naturale de aproximativ 1700 de lei și, avand in vedere ca sta in chirie la un proprietar persoana juridica, nu spera sa beneficieze de o compensare.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a primit pentru luna decembrie 2021 o factura in valoare de 1700 de lei pentru energie și gaze naturale. „Cu ingrijorare m-am uitat la factura”, a spus Bode. „Da, mi-a venit factura la energie. Eu stau in chirie aici (n. r.: București). M-am uitat și eu pe…

- Președintele PNL, Florin Cîțu nu este de acod cu propunerea PSD privind reglementarea prețului la energie. Acesta a declarat, marți, la Parlament ca nu vede sensul unei reglementari începând cu data de 1 aprilie. ”Cineva nu s-a gândit foarte bine la asta. Daca vrem sa facem…

- Ordonanța va produce efecte incepand cu data de 1 februarie și pana la 31 martie, iar impactul bugetar va fi de 3 miliarde de lei. A fost modificat, astfel, la energie electrica prețul maxim plafonat va fi de 0,80 lei/kWh, in scadere de la 1 leu - cat era in schema precdenta. Pentru gaze naturale, prețul…