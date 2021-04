Stiri pe aceeasi tema

- Hans Kluge a vorbit miercuri la Palatul Cotroceni, acolo unde s-a intalnit cu președintele Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații, despre medicul erou Catalin Denciu , care a fost declarat in Belgia unul dintre Eroii anului 2020. Directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizatiei…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri de la ora 12.00, la dezbaterea cu tema „Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica”, organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania al Organizatiei…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la evenimentul cu tema "Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica", organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni, de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania al Organizatiei Mondiale a…

- ​​Premierul Florin Cițu, secretarul de stat Raed Arafat și miniștrii Sanatații, Vlad Voiculescu, Educației, Sorin Cimpeanu, și Afacerilor Interne, Lucian Bode, susțin declarații de presa de la ora 20.00. Astazi a avut loc o ședința in care Guvernul a decis noile restricții care vor fi luate in Romania.…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, anunta ca luni va fi anuntata oficial decizia cu privire la ridicarea limitarii de varsta a persoanelor care pot primi vaccinul AstraZeneca. El arata ca s-a observat o reticenta a unora dintre romani cu privire la acest vaccin,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat la Zalau ca 8 martie este termenul limita pana la care trebuie numiti cei 127 de prefecti si subprefecti negociati in cadrul coalitiei de guvernare. „Va spun foarte clar. Termenul pana la care toti prefectii si subprefectii, mai exact 127 la numar,…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), impreuna cu colaboratorii sai din țara, reuniți in rețeaua naționala WellbeingAcademy, va implementa in Romania proiectul international CaringUniversities al Organizației Mondiale a Sanatații și al Universitații Harvard dedicat evaluarii sanatații mintale…

- In mai putin de 3 zile, incepe etapa a doua a campaniei de vaccinare in Romania, insa raman necunoscute, chiar si pentru autoritati, legate de categoriile de populatie ce vor fi cuprinse sau nu in aceasta etapa. Potrivit ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, autoritatile nu au decis inca daca vor…