Ministrul de Interne, Lucian Bode, anunta ca, din 15 februarie si pana in 28 februarie, se pot depune cererile de inscriere la scolile de agenti si subofiteri ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), unde vor fi disponibile 2.403 locuri. "Incepand cu 15 februarie si pana in 28 februarie, cererile de inscriere se pot depune la structurile de resurse umane apartinand inspectoratelor generale si judetene, cu precizarea ca dosarul de candidat trebuie completat pana in 10 martie 2021", scrie Lucian Bode pe Facebook. Vor fi disponibile 2.403 locuri repartizate astfel: • 1.483 locuri specializare agent…