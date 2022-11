Stiri pe aceeasi tema

Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a acuzat Rusia si China ca incearca sa creeze o ordine internationala bazata pe forta. El a afirmat ca ambele tari doresc o lume in care "puterea are dreptate", anunța BBC, citat de Rador.

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, afirma, joi seara, ca liberalii din Regiunea de Nord-Vest sunt o forta politica, iar „brandul succesulului administratiilor liberale trebuie convertit in capital politic puternic pentru PNL". „Doar impreuna prin seriozitate si multa munca vom fi convingatori",…

Antraxul a fost gasit intr-una dintre fermele din regiunea Kiev, unde au fost ținute capre, informeaza Unian.

Pesedisti din toate partidele, uniti-va! Paul Stanescu are perfecta dreptate: toate partidele din Romania sunt doar variatiuni pe aceeasi tema. Secretarul general al PSD, stimabilul Paul Stanescu, a dezvaluit ca formatiunea din care face parte vrea sa castige toate cele patru randuri de alegeri din…

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a afirmat, joi seara, ca in acest moment cel mai calificat membru PNL sa candideze la alegerile prezidentiale este presedintele partidului. Bode afirma ca, in cei doi ani care mai sunt pana la scrutin, guvernarea liberala poate produce un candidat de dreapta…

Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a apreciat la CNN ca in Ucraina se inregistreaza o „schimbare in dinamica campului de lupta".

Bataie intre liberali pe sefia CNAIR. Liberalii trag sforile pentru a-si impune oamenii la conducerea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, institutie cu un buget de doua miliarde de euro, in locul directorului general Cristian Pistol si al directorului general adjunct Bogdan…

Plenul Senatului a votat, joi, in prima zi a sesiunii parlamentare, noul secretar general al forului legislativ, Mario Ovidiu Oprea, cu 100 de voturi favorabile. In functiile de secretar general adjunct au fost votate Corina Bote si Mihaela Catalina Badoiu.