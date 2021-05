Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri seara, ca este vorba despre ''curatenie in propria ograda'' in cazul de la Sibiu, unde 25 de politisti sunt anchetati pentru coruptie. "Noi, MAI, ne facem curatenie in propria ograda. Am spus de la inceput…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Cluj, ca noul sef al IGPR este printre cei mai buni politisti romani in activitate. "Chestorul de politie Benone Marian Matei are 24 de ani de cariera in politie, absolvent al Academiei de Politie 'A. I. Cuza', promotia 1997,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat ca aproape 14.000 de angajati ai MAI vor asigura ordinea si linistea publica pentru peste 12.300 de lacasuri de cult unde vor fi manifestari religioase de Paste. Lucian Bode a declarat, marti, la inceputul videoconferintei cu prefectii,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, joi seara, ca Guvernul a adoptat un proiect de modificare a Legii 55/2020 prin care sa le poata fi suspendata activitatea operatorilor economici care continua sa functioneze in pofida interdictiilor impuse de autoritati pentru prevenirea efectelor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat ca Parlamentul va discuta in aceasta saptamana un proiect care va permite suspendarea pentru doua saptamani a activitații localurilor care sunt amendate de trei ori pentru nerespectarea regulilor impuse in pandemie. Schimbare majora la vaccinare!…

