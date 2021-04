Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca jandarmii au intervenit din proprie inițiativa la Spitalul Foișor, pentru ca nu i-a chemat nimeni. In ceea ce privește protestatarii veniți vineri seara in fața unitații sanitare, ministrul a spus ca este vorba despre persoane venite de la spalatoria…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a transmis, joi, in cadrul unei intalniri cu o delegatie a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), ca pe masura ce restrictiile vor fi eliminate este foarte important ca actiunile viitoare sa se concentreze pe reconstructia sistemelor publice afectate de…

- Asigurarea ordinii si linistii publice in perioada Pastelui Catolic Purtatorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Monica Dajbog. Foto: Agerpres Peste 10.000 de politisti si efective suplimentare de jandarmi vor actiona în toata tara, pentru asigurarea ordinii si linistii publice în…

- LIVE VIDEO| Masuri luate de IPJ și IJJ Alba pentru asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia Paștelui Catolic Vineri, 2 aprilie, la ora 16.00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba are loc o declarație de presa, in contextul misiunilor de acest sfarșit de saptamana, care va fi susținuta…

- Starea de sanatate a lui Gheorghe Moroșan s-a imbunatațit dupa cateva saptamani de spitalizare, iar autoritațile se pregatesc sa-l transfere in arest, chiar in cursul zilei de luni. Barbatul de 62 de ani, care care a ucis doi muncitori pe care inițial i-a sechestrat intr-un apartament, și-a revenit…

- Gheorghe Moroșan, barbatul din Onești care a ucis doi muncitori care renovau apartamentul acestuia, amenința de pe patul de spital. Acesta ar fi amenintat cu moartea o asistenta care il ingrijea. Potrivit unor surse judiciare, barbatul i-ar fi cerut asistentei un ceai, iar femeia i-a adus o cana cu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, prezinta concluziile anchetei in urma tragediei de la Onesti, in urma careia doi electricieni au fost injunghiati mortal de catre Gheorghe Morosan, un barbat de 68, care a recurs la gestul criminal dupa ce si-a pierdut apartamentul in instanta.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat luni seara, la Digi 24, ca peste 11.000 de politisti au asigurat buna desfasurare a circulatiei si siguranta in preajma scolilor, in prima zi de reluare a cursurilor fata in fata. Bode a dezvaluit insa si o situatie ingrijoratare referitoare la…