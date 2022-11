Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, spune ca a fost asigurat de sprijinul "ferm si vehement" al Germaniei pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen de catre omoloaga sa germana, Nancy Faeser, in cadrul unei intrevederi la Berlin.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, consultari bilaterale cu omologul sau din Luxemburg, Jean Asselborn, in contextul vizitei efectuate in aceasta țara, context in care cei doi oficiali au vorbit despre aderarea Romaniei la Schengen, situatia de securitate din regiunea Marii Negre…

- Nu exista nicio schimbare de poziție din partea guvernului suedez actual in ceea ce privește aderarea Romaniei la spațiul Schengen, a declarat miercuri ministrul roman de Externe Bogdan Aurescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Liderul USR, Catalin Drula, a anuntat ca a avut o intalnire cu presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola. Discutiile au avut ca teme aderarea Romaniei la Schengen si ajutorul pentru Republica Moldova.

- Nicolae Ciuca a subliniat ca Romania indeplineste toate conditiile tehnice pentru a adera la Schengen și a anunțat ca Lucian Bode l-a invitat pe ministrul Afacerilor Interne din Olanda in țara noastra pentru verificari.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat miercuri la Antena 3, despre intalnirea cu sefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruta Kovesi, ca au discutat despre in primul rand urgentarea numirilor ofiterilor si a agentilor de politie judiciara, la structura suport., iar Romania este prima tara…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, s-a intalnit cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, ocazie cu care, liderul PSD a anuntat ca a propus relocarea unor companii germane din Rusia si Belarus in Romania.

- Ministrul de Interne Lucian Bode, aflat in vizita oficiala la Madrid, a declarat ca, in decembrie, am putea avea o decizie favorabila a Uniunii Europene in privința aderarii la spațiul Schengen.