- Ministrul de interne, Lucian Bode: De neințeles ce s-a intamplat la Suceava Ministrul Lucian Bode. Foto: Arhiva/ mt.gov.ro. Este regretabil și de neacceptat faptul ca în România anului 2021 se întâmpla incidente precum cele de la Suceava, a declarat astazi ministrul…

- Prim-ministrul Florin Citu anunta ca dupa evaluarea activitatii politistilor care au intervenit la incidentul din Suceava, unde doi jurnalisti si un activist de mediu au fost batuti, este posibila o verificare a Corpului de Control, in functie se constatarile privind situatia. „Sa avem evaluarea…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, apreciaza ca incidentul de la Suceava, unde doi jurnalisti si un activist de mediu au fost agresati, este "regretabil si de neacceptat", dar si de neinteles, intrucat "cei care exploatau masa lemnoasa acolo s-a dovedit ca o faceau legal". "Este regretabil…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca Romania are capacitatea de a primi migranți din Afganistan, dar condiționat, in sensul ca verificarile sa fie facute de structurile de securitate ale statului roman. ”Avem doua centre de custodie unde avem peste 200 locuri, cu un grad de ocupare…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a facut un apel la șoferi sa circule cu prudența, in condițiile in care 24 de prsoane și-au pierdut viața in accidente rutiere produse in ultimele zile. El a amintit ca Romania este pe primul loc in Europa in ceea ce privește numarul de decese in urma tragediilor de…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, duminica, la Sibiu, ca cinci dintre cei sase caini care au fost antrenati de Centrul Chinologic pentru a depista infectia cu SARS-CoV-2 vor activa timp de 60 de zile in Aeroportul International Sibiu, in cadrul unui proiect pilot. In perioada urmatoare…