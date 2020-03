Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat masurile care s-au luat la metrou, avand in vedere faptul ca, zilnic, sunt 600.000 de calatori. Deocamdata, nu s-a luat in discuție suspendarea calatoriilor cu acest mijloc de transport."La Metrorex, cautam in acest moment sa intensificam masurile.…

- De 1 martie și de 8 martie florile sunt la mare cautare. Luni, la ora 10.00, ieșirea din stația de metrou Pipera era ticsita de vanzatori ambulanți de flori fara autorizație, care iși expuneau marfa in careu, pe cutii de cartoane. ”Ia zambile! Ia lalele!”, ii ademeneau ca la talcioc comercianții de…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, afirma ca magistrala de metrou M5 - Drumul Taberei are ca ultim termen asumat iunie 2020. "Stiu ca este un obiectiv mult intarziat, iar ultimul termen pe care mi l-ati transmis trebuie sa fie termenul final. Nu mai accept niciun alt termen sau alta scuza, in afara…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a vorbit la Radio Romania Actualitați despre autostrazile Moldovei. Potrivit ministrului de resort, autostrada Brasov – Bacau este in faza de adjudecare a contractului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat luni ca autostrada Sibiu - Pitesti se va realiza si ca va fi transmis un raspuns Comisiei Europene cu privire la clarificarile solicitate. El a sustinut ca fostul ministru al Transporturilor Razvan Cuc a lansat cateva "fumigene" in spatiul public.…

- Toti cei implicati in realizarea magistralei 5 de metrou s-au angajat ca in vara acestui an, in iunie, acest obiectiv va fi dat in exploatare, a declarat marti ministrul Transporturilor, Lucian Bode, potrivit Agerpres."Magistrala M5 din Drumul Taberei, am fost acolo cu domnul prim-ministru…

- Ministrul Transporturilor - Lucian Bode a declarat, in direct la Realitatea PLUS, ca a gasit o situație dezastruoasa la instituția pe care o conduce: ”multa risipa”, ”decontari fictive” și ”proiecte blocate”.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a afirmat, joi seara, ca i-a cerut comisarului european pentru concurenta si vicepresedinte al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, sa il lase sa continue restructurarea inceputa la CFR Marfa si aceasta i-a garantat ca pana in martie nu va fi trimisa nicio decizie…