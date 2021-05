Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit lui Bode, in primele patru luni ale acestui an au fost operate in cadrul Politiei, Jandarmeriei si Politiei de Frontiera peste 250 de imputerniciri, iar pentru a rezolva problema resursei umane in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este nevoie de stabilitate pe functiile de conducere."In viitorul…

- Pana sa plece, marți, la Bruxelles, premierul a mers sa vada cu ochii sai cum stau lucrurile la șantierul variantei de ocolire a municipiului Satu Mare. Ocazie cu care a adus in discuție obiectivele de infrastructura din Romania, taraganate cu anii. E de precizat faptul ca Florin Cițu l-a avut alaturi…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat marti, la Satu Mare, ca podul peste Somes trebuie dat in trafic in acest an, iar varianta de ocolire a municipiului, din care si acest pod face parte, este un obiectiv strategic, ce trebuie finalizat urgent. La finalul unei vizite,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca Jandarmeria a decis din proprie initiativa sa se implice in asigurarea ordinii publice in fata Spitalului Foisor in momentul in care a avut loc evacuarea pacientilor. "Ca sa lamuresc public cand si in ce conditii a fost chemata…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, si ministrul Muncii, Raluca Turcan, au semnat marti un protocol de colaborare care are ca obiectiv informarea si protejarea cetatenilor romani care muncesc sezonier in afara tarii. Conform unui comunicat remis marti, Ministerul Afacerilor Interne, prin…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat luni ca Guvernul va lua in discutie, in prima sedinta, situatia carantinei de la Timisoara, precizand ca decizia Departamentului pentru Situatii de Urgenta de a prelungi carantinarea orasului este una tranzitorie. "Cred ca Guvernul va lua in discutie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, referindu-se la cazul de la Onesti, unde un barbat a luat ostatici doi muncitori si apoi i-a ucis, ca daca politistii au vazut ca nu dau rezultate negocierile, poate fi fost nevoie sa treaca la o alta abordare si a previzat ca au loc verificari ale…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, referindu-se la cazul de la Onesti, unde un barbat a luat ostatici doi muncitori si apoi i-a ucis, ca daca politistii au vazut ca nu dau rezultate negocierile, poate fi fost nevoie sa treaca la o alta abordare si a previzat ca au loc verificari ale…