Bode: În 2020 vor fi recepţionaţi 315 km de autostrăzi, drumuri expres, variante ocolitoare Acesta a precizat la prezentarea bilanțului dupa un an de guvernare ca pana la finalul anului isi propune sa receptioneze inca 43 km de autostrada si 172 de km de variante ocolitoare si drumuri nationale, in total 315 km de infrastructura rutiera modernizata. Citu: Al treilea om in stat a indemnat populația sa ma linșeze public, ca pe Ceaușescu! Astept scuze Bode a vorbit si de faptul ca a deblocat proiecte pe toate cele patru moduri de infrastructura si ca a reusit sa pastreze in acest an toate santierele deschise. „Am deschis noi santiere, am revitalizat si accelerat proiecte esentiale peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

