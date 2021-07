Stiri pe aceeasi tema

- Imnul 'Desteapta-te, romane!' trezeste increderea ca avem puterea de a ne solidariza pentru interesul comun, acela de a trai intr-o Romanie democratica, moderna si dezvoltata, in care fiecare roman sa se simta implinit, a transmis premierul Florin Citu, joi, cu ocazia Zilei Imnului National.…

- De la constituirea statului roman modern, s-au succedat sase imnuri de stat, ilustrand regimul politic in timpul caruia au fost concepute si intonate. „Desteapta-te, romane!”- simbol al unitatii Revolutiei Romane de la 1848 – este incepand din anul 1990 Imnul National al Romaniei. Potrivit Articolului…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca ideea privind preluarea de catre Ministerul de Interne a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare de la Ministerul Transporturilor este una buna, explicand ca aceasta unitate trebuie sa fie in acelasi loc cu urgentele, informeaza Agerpres.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi ca nu exclude nicio masura contra directorului MAI Christian Ciocan, aflat in centrul unui scandal declansat de o inregistrare video postata de Sindicatul Europol.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, și secretarul de stat, chestorul general de poliție Bogdan Despescu, alaturi de prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, au participat joi, 1 iulie, la inaugurarea sediului Sectorului Poliției de Frontiera Izvoarele Sucevei, la invitația șefului ...

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca cetateanul din Afganistan suspectat ca a ucis un migrant la Timișoara si a ranit un altul a fost capturat tocmai in Grecia. Incidentul a avut loc in zona Garii de Nord din Timisoara, in data de 19 aprilie. Barbatul se afla in Grecia si va fi adus…

- Acorduri cadru pentru furnizarea a 476 de autospeciale de stingere a incendiilor.Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, si Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, au participat marti, 15 iunie a.c., la conferinta de deschidere a proiectului VIZIUNE 2020, eveniment in cadrul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, anunta ca efectivele MAI vor face in continuare controale in acele zone unde restrictiile impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus sunt mentinute. Bode afirma ca la evenimentele unde locurile vor fi ocupate la capacitate maxima si la care vor…