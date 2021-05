Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, se declara multumit de faptul ca in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) se regasesc peste 80% dintre proiectele propuse de el in perioada mandatului de la Transporturi, dar este nemultumit de faptul ca pe componenta de rezilienta in situatii de…

- "O mare placere sa ma intalnesc din nou cu Adina Valean, comisar european pentru transport. Am avut o discutie detaliata despre proiectele de transport prevazute de PNRR. Infrastructura de transport ramane o prioritate strategica a Romaniei, cu impact direct asupra relansarii economice post-pandemie…

- Elena Stanciu (b1.ro) Premierul Florin Citu impreuna cu mai mulți miniștri continua, miercuri, la Bruxelles, discuțiile cu oficialii europeni pe tema finanțarii proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Potrivit agendei premierului, publicata pe site-ul Guvernului, Cițu are…

- Am solicitat Guvernului sa includa și proiectele de modernizare, asfaltare și reparare a drumurilor din Munții Apuseni, DN74, DN 74A și DN 75, in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), avand in vedere ca in aceasta perioada documentul trebuie refacut și inaintat, din nou, Comisiei Europene,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca lucrurile stau bine, in prezent, in cadrul coalitiei de guvernare, impasul fiind depasit. „Ceea ce este bine este ca am trecut de impas, am stabilit niste imbunatatiri ale protocolului de functionare a coalitiei. Intotdeauna solutiile vin atunci cand lucrurile…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, discutat vineri in prima lectura de Guvern, cuprinde un buget initial de negociere de 3 miliarde de euro pentru investitii in spitale si in cresterea accesului la Sanatate. Conform documentului care este supus dezbaterii publice, fondurile sunt propuse…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, discutat vineri in prima lectura de Guvern, cuprinde un buget initial de negociere de 3 miliarde de euro pentru investitii in spitale si in cresterea accesului la Sanatate. Conform documentului care este supus dezbaterii publice, fondurile sunt propuse pentru…

- Statele Membre ale UE planuiesc sa cheltuiasca o suma prea mica pentru a proteja natura din cele 672 milarde de euro acordate de Comisia Europeana prin Facilitatea de Redresare și Reziliența (RRF), acuza o coaliția europeana de ONG-uri de mediu cu ocazia reuniunii miniștrilor mediului din intreaga UE…