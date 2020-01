Stiri pe aceeasi tema

- Finantarea in Parteneriat Public-Privat (PPP) a Autostrazii "Unirii" nu este solutia corecta, pentru ca trebuie intai finalizat studiul de fezabilitate pe fonduri europene si ulterior sa mergem catre...

- Suspendarea finantarii autostrazii Sibiu-Pitesti poate avea loc doar in cazul in care acest proiect ar fi fost aprobat de Comisia Europeana, lucru care nu s-a intamplat, iar luni este programata o intalnire cu toti factorii implicati, precum si cu expertii Jaspers, pentru a se raspunde cu celeritate…

- Constructorul are toate conditiile ca, la sfarsitul lunii mai, trenul sa circule intre Aeroportul Otopeni si Gara de Nord, in vederea inceperii Campionatului European de Fotbal, in caz contrar ne facem de ras, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode,…

- CNAIR va inaugura, luni, 21,1 kilometri din lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva, portiunea dintre Ilia si Holdea, a anuntat ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Incepand de astazi, in Romania, sunt dati in operare 857,5 kilometri de autostrada si drum national in…

- Lucrarile la podul peste Mures pe autostrada Lugoj-Deva lotul 3 se ridica la 80.000-100.000 de euro si se vor finaliza la sfarsitul acestei saptamani, iar daca expertii de la CESTRIN imi spun ca acest obiectiv poate fi dat in trafic cu restrictii de viteza, respectiv cu restrictii de tonaj, acest…

- Comunicat de presa : ”Guvernul PNL susține fara rezerve județul Neamț și marile proiecte de infrastructura din zona Moldovei. Acuzațiile și intoxicarile lansate, din nou, de liderul PSD Neamț nu fac nimic altceva decat sa arate disperarea celor care au risipit banul public. Stimate președinte al Consiliului…

- Lucian Bode, Ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a declarat in cadrul audierilor din Parlament, ca Posta Romana are datorii de 257 de milioane de lei in prezent, iar singura solutie ar fi listarea la bursa, anunța MEDIAFAX.Citește și: Florin Cițu a facut…

- Romania este pe locul 128 in lume in privinta calitatii drumurilor, dupa Gabon si Zimbabwe, a declarat, miercuri, ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, in cadrul audierii in comisiile reunite de specialitate din Camera Deputatilor si Senat.