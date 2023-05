Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, spune, vineri, ca polițiștii care au eliberat-o pe fetița in varsta de 5 ani, sechestrata de propriul tata, sunt „eroi”, „adevarații oameni ai Poliției Romane”.„Felicit polițiștii care ne-au dovedit tuturor ca nicio misiune nu este prea grea atunci cand te dedici…

- Lucian Bode, ministru de Interne și secretar general al PNL, a declarat vineri la Digi24 ca polițiștii care participau la misiunea de salvare a fetiței de cinci ani sechestrate de tatal sau in locuința lor din Chiajna au avut parte de mai multe momente tensionate. Bode spune ca barbatul amenința la…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, s-a referit la tragedia din Serbia, unde un elev a intrat cu o arma in scoala si a impuscat mai multi colegi si un profesor, el afirmand ca structurile MAI au obligatia sa traga concluzii din acest incident. Bode spune ca, totusi, Romania este o tara sigura, iar acest…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a spus miercuri, intr-o declarație de presa comuna cu ministrul Lucian Bode, ca Romania a facut progrese, dar mai e ”cale lunga” pana la obiectivul aderarii la Schengen. El a apreciat eforturile Romaniei de securizare a granițelor UE, dar a subliniat ca,…

- Ministrul roman de Interne, Lucian Bode, a transmis, de fața cu omologul sau austriac Gerhard Karner, ca aderarea Romaniei in spațiul Schengen trebuie sa se finalizeze in anul 2023.„Avem șansa de a valorifica experiența noastra in privința migranților. E o provocare pentru intreaga UE. Romania joaca…

- Ministrul austriac de interne Gerhard Karner vine miercuri la Bucuresti si va avea discutii bilaterale cu omologul sau roman Lucian Bode, scrie presa austriaca, afirmand ca preocuparea oficialului de la Viena este legata in primul rand de traficul de persoane si de abuzuri in materie de politica de…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, va veni miercuri la București, la invitația omologului sau roman, Lucian Bode, au declarat surse guvernamentale pentru Adevarul. Austria s-a opus, in decembrie 2022, aderarii Romaniei la Schengen.

- Poliția Florești se confrunta cu o criza majora de personal, pe fondul creșterii populației. Cea mai mare comuna din Romania, cu aproximativ 80.000 de locuitori, are doar 25 de polițiști. O parte din ei nu fac munca de strada, iar infracționalitatea este in creștere. Lucrurile se schimba, anunța ministrul…