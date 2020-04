Stiri pe aceeasi tema

- Testele dinamice pe Magistrala de metrou M5 vor incepe undeva la sfarsitul lunii mai, iar la finele lui iunie metroul din Drumul Taberei trebuie sa circule cu calatori, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode potrivit Agerpres. "Pe Magistrala…

- In plina pandemie de coronavirus ministrul Transporturilor anunța continuarea lucrarilor de infrastructura. Lucrarile la magistrala de metrou M5 Drumul Taberei raman in grafic, iar termenul nemodificat asumat pentru finalizare este luna iunie 2020, a afirmat, joi, ministrul Transporturilor, Infrastructurii…

- Metroul din Drumul Taberei va circula din iunie. Este promisiunea ministrului Transporturilor. Lucian Bode spune ca nu sunt motive pentru o noua intarziere a lucrarilor. Și alți miniștri inaintea lui au avansat termen dupa termen, dar realitatea i-a contrazis.

- Lucrarile de automatizari si siguranta pentru Magistrala 5 de metrou Eroilor - Raul Doamnei au termen de incepere in luna aprilie, iar contractorul are la dispozitie 6-7-8 saptamani pentru finalizarea lor, in contextul in care automatizarea nu poate fi efectuata decat dupa finalizarea lucrarilor…

- Constructorul are toate conditiile ca, la sfarsitul lunii mai, trenul sa circule intre Aeroportul Otopeni si Gara de Nord, in vederea inceperii Campionatului European de Fotbal, in caz contrar ne facem de ras, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode,…

