Proiectul autostrazii A13 Brasov - Bacau a intrat in linie dreapta, dupa ce Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat, in urma licitatiei, castigatorul care va realiza studiul de fezabilitate si proiectul tehnic de executie, respectiv, asocierea Search Corporation SRL – Primacons Group SRL, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Ministerul Transporturilor. Conform sursei citate, in cateva zile, va fi semnat ordinul de incepere a lucrarilor de proiectare, iar dupa finalizarea acestei etape, se va organiza licitatia pentru constructia efectiva…