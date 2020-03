Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a declarat luni ca din cele 64 de metrouri disponibile in Bucuresti 63 se afla in circulatie.



"Noi, imediat ce a aparut o intensificare a masurilor dispuse de Comitetul national pentru situatii de urgenta, am luat masuri privind dezinfectia la metrou, tot ce inseamna bare de sustinere, butoanele de iesire, scaunele. Facem acest lucru o data la 12 ore, noaptea, cand trenurile nu circula, dar astazi, vazand care este situatii si dupa ultimele decizii pe care le-am luat in Comitetul national pentru situatii de urgenta, cel legat de…