Stiri pe aceeasi tema

- Suceava, unde s-au inregistrat cele mai multe cazuri de coronavirus, peste un sfert din cele confirmate pana acum, intra in carantina totala, a anunțat ministrul de Interne Marcel Vela. ORDONANȚA MILITARA nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a…

- UPDATE – Inca doua ordonanțe militare emise pe 30 martie, aproape de miezul nopții Luni seara, 30 martie 2020, au fost anunțate, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, inca doua ordonanțe militare – nr. 5 și nr. 6. ORDONANȚA MILITARA nr. 5 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19❗ Cei…

- Ordonanța militara 5 a fost prezentata luni de ministrul de Interne Marcel Vela. Masurile anunțate sunt prelungirea suspendarii zborurile spre și dinspre Italia și Spania cu inca 14 zile și masuri noi pentru persoanele care nu respecta carantina. Ordonanța militara 5 - ce prevedeZborurile catre Italia…

- Art.1 - (1) Se prelungește masura suspendarii zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania catre Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 31 martie 2020 ora 18.00. (2) Se prelungește masura suspendarii zborurilor efectuate de operatori economici aerieni…

- UDMR a depus in Parlament un proiect de lege privind marirea duratei mandatului alesilor locali de la 4 ani la 5 ani, incepand cu alegerile din acest an.Potrivit proiectului, aceasta prevedere urmeaza sa intre in vigoare incepand cu mandatul autoritatilor administratiei publice locale alese in anul…

- Conform Monitorului Oficial al Romaniei, a fost facuta o completare a ordinii de zi pentru sedinta de Adunare Generala a Actionarilor a Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA Constanta.Adunarea Generala a Actionarilor are loc pe 17 februarie 2020, la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii…

- Guvernul anuleaza azi parteneriatele public-private pentru autostrada Comarnic – Brasov si Autostrada Unirii. Guvernul Orban se reuneste azi in sedinta, anularea parteneriatelor public-private pentru autostrazi fiind principalul subiect de pe ordinea de zi. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spune ca autostrada Sibiu - Pitesti se va realiza si ca va fi transmis un raspuns Comisiei Europene cu privire la clarificarile solicitate. El a acuzat fosta guvernare si pe Razvan Cuc ca nu au raspuns solicitarilor oficialilor europeni. Lucian Bode l-a acuzat…