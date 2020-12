Stiri pe aceeasi tema

- Prima transa de vaccinuri impotriva COVID-19 alocata Romaniei va sosi vineri in Vama Nadlac, a declarat joi ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. "Noi suntem implicati prin DSU in aceasta campanie. Ministerul Afacerilor Interne este implicat si am cerut tuturor structurilor ministerului…

- "Maine va sosi prima transa alocata Romaniei in Vama Nadlac si o vom prelua prin structurile noastre, o vom transporta la Bucuresti, vom comunica public exact care sunt pasii pe care ii vom urma atat la Nadlac, maine, cat si poimaine, in Bucuresti, vom anunta din timp exact care este calendarul", a…

- Președintele Klaus Iohannis a vrut sa fie prima persoana care se va vaccina anti-Covid, pentru a fi un exemplu, dar specialiștii au considera ca toata campania de vaccinare ar avea de suferit exact la capitolul credibilitate, astfel ca l-au refuzat pe șeful statului. Specialiștii din cadrul grupului…

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-Covid sunt așteptate in Romania intre Craciun și Revelion, fiind vorba despre o „tranșa simbolica”, insa din ianuarie sosesc alte 600.000 de doze. Intrebat, la Digi24, cand ar urma sa ajunga vaccinul in Romania, presedintele Comitetului National de coordonare a…

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) prezinta pentru fiecare țara din Uniunea Europeana și pentru Marea Britanie, intr-un raport publicat in aceasta saptamana, o proiecție a modului in care va evolua epidemia de COVID-19, ținand cont de valorile care se inregistreaza acum și de…

- Coreea de Sud s-a confruntat, sambata, cu o reapariție a cazurilor de COVID-19, iar un inalt oficial a avertizat ca ar putea fi cel mai mare val de infecții din țara daca raspandirea nu va fi limitata rapid, relateaza Reuters. Agenția Coreeana de Control și Prevenire a Bolilor a raportat 386 de noi…

- Comunitațile de romi din Bulgaria au fost stropite cu dezinfectant de avioane folosite in agricultura pentru a impraștia insecticide, in contextul in care numarul cazurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus a crescut in aceasta țara. In Slovacia, satele locuite de romi au fost singurele in care testele…

- Intr-o declarație a guvernului, in ciuda faptului ca știa despre riscuri, președintele Polynesiei Franceze, Edouard Fritch a intreprins calatoria in Franța pentru a aborda o serie de probleme importante pentru țara, scrie presa din Pacific. Acesta a spus ca a urmat protocolul de calatorie pentru Tahiti…