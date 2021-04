Bode, despre scandalul de la metrou: Când nu obţin ceea ce doresc ameninţă cu proteste Actualul ministru de Interne Lucian Bode spune ca liderii de sindicat amenința cu proteste atunci cand nu obțin ceea ce vor. Intrebat daca a fost amenintat cu proteste de sindicalistul Radoi, fostul ministru de la Transporturi a spus: „Evident, acesta este comportamentul de ani si ani de zile nu numai al lui Radoi, al liderilor de sindicat; cand nu obtin ceea ce doresc evident ca ameninta cu proteste”. Bode spune ca structurile Ministerului Afacerilor Interne au gestionat in mod corect atat situatia blocarii statiei de metrou Unirii de catre sindicalisti, dar si momentul inceperii demolarii spatiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

