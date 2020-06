Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban va efectua, miercuri, o vizita de lucru in judetele Braila si Galati, impreuna cu ministrul Economiei, Virgil Popescu, si cu ministrul Transportului, Lucian Bode. Potrivit agendei transmise de Guvern, seful Executivului va vizita Santierul Naval Braila, precum si santierul lucrarilor…

- Luni, 18 mai 2020, ministrul liberal al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, a semnat contractul de finanțare pentru expertiza proiectului de reabilitare a Garii Regale din Curtea de Argeș, dupa ce in data de 18 martie 2020 a fost semnat contractul pentru DALI (documentația…

- Reorganizarea TAROM cu cat se face mai repede cu atat mai bine, altfel la toamna va fi prea tarziu, a atentionat, marti seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Astazi, am reusit sa dam 80% din salarii, parte de la Ministerul Muncii pe ajutorul de somaj si parte…

- Muncitorii romani care au plecat in urma cu o saptamana de pe aeroportul din Cluj Napoca in Germania, la cules de sparanghel, erau gata organizati in momentul aparitiei ordonantei militare care a reglementat zborurile charter cu muncitori sezonieri, sustine ministrul Transporturilor, Infrastructurii…

- In acest an, Sfintele Sarbatori de Paște vor fi diferite. Chiar daca fizic nu ne vom putea afla in lacașurile sfinte, cu credința in suflet ne vom apropia de Dumnezeu și vom trai aceasta sarbatoare cum se cuvine.Sa aprindem cu totii o lumanare in noaptea Invierii si sa privim cu speranta la viitor.…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea luni, la Palatul Cotroceni, o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Finantelor Publice, Vasile Citu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu,…

- Cadrele medicale trebuie protejate cu prioritate prin toate mijloacele, in contextul epidemiei COVID-19, a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis, la inceputul videoconferintei cu managerii de spitale, cu premierul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii,…