- Ministrul de Interne, Lucian Bode, si-a exprimat duminica nedumerirea fata de faptul ca organizatorii concursului de off-road de la Bacau, in care un pilot a murit dupa ce masina sa a fost surprinsa de o viitura, nu au oprit competitia in contextul in care existau avertizari de vreme severa. "Referitor…

- Fostul campion national de off-road Adrian Cernea a decedat, sambata, in timpul unei etape a Campionatului National, desfasurata la Slanic Moldova, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Automobilism Sportiv. ''Echipajul format din Adrian Cernea si copilotul Alex Tache…

