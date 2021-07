Bode despre ideea lui Rareș Bogdan de comasare a MAI cu Transporturile: A fost o glumă și o tratez ca atare Ministrul de interne, liberalul Lucian Bode, a afirmat luni ca ideea avansata de Rateș Bogdan de înființarea a unui minister al afarcerilor interne și transporturilor a fost o gluma și o trateaza ca atare. El a mai spus ca nu crede ca cineva a plecat dupa aceasta &"fenta&", adaugând ca MAI este o instituție fundamentala în arhitectura statului.



&"Eram pe scena. A fost o gluma, într-un moment din weekend când noi ne alegeam conducerea PNL Salaj. MAI este o instituție fundamentala în arhitectura statului. A fost o gluma și o tratez ca atare &", a declarat

Sursa articol: hotnews.ro

