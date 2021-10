Bode, despre dispozitivele pentru verificarea certificatelor verzi: Avem 3.000, necesarul e de 8.000

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii nu pot verifica certificatele verzi de vaccinare din cauza lipsei dispozitivelor de scanare. Ce spune ministrul Polițiștii nu pot verifica decat in mica masura certificatele verzi de vaccinare, din cauza lipsei dispozitivelor necesare. Ministrul de Interne Lucian Bode susține ca Ministerul…

- Ministrul de Interne Lucian Bode susține ca Ministerul Afacerilor Interne (MAI) are disponibile in prezent 3.000 de dispozitive pentru verificarea certificatelor verzi, deși necesarul este de 8.000. „Suntem in procedura de achiziție”, a anunțat ministrul. „Noi avem peste 3.000 de astfel de…

- De ieri, 22 septembrie, Capitala a intrat in scenariul roșu, iar certificatul verde a devenit necesar pentru accesul in localuri și in restaurante. Dar nici bine nu a intrat in vigoare masura, ca operatorii de restaurante se confrunta deja cu primele probleme. Iata care sunt. Probleme cu verificarea…

- „Din pacate, nu pot spune nimic in plus fața de ce am spus pana acum”, a spus Lucian Bode, ministrul de Interne, joi, intr-o declarație de presa, potrivit Hotnews. Ministrul a mai spus ca ancheta in cazul asasinatului de la Arad, unde omul de afaceri Ioan Crișan a murit dupa ce mașina in care se afla…

- Toti cei care inca se mai intrebau ce cauta domnul Lucian Bode in fruntea Ministerul Afacerilor Interne au aflat raspunsul fara echivoc saptamana aceasta, in urma marii actiuni, care a inclus sute de politisti si jandarmi. O acțiune desfasurata de MAI si DIICOT in zona Arad, pentru destructurarea celei…

- Reforma Academiei de Politie constituie un pilon fundamental pentru viitorul MAI, a afirmat, joi, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. “Am demarat un amplu proiect de reforma al Academiei de Politie. Pornim de la o viziune strategica adaptata nevoilor actuale ale Ministerului Afacerilor Interne…

- Comisarul-șef Christian Ciocan a fost demis, joi, de ministrul Lucian Bode din funcția de director al Unitații de Politici Publice a MAI, dupa scandalul pe care l-a provocat dupa ce a fost prins comițand 7 abateri la Codul Rutier. Anunțul demiterii lui Ciocan a fost facut de Ministerul Afacerilor Interne…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a salutat joi rezolutia votata de Parlamentul European prin care se solicita Consiliului European sa aprobe aderarea Romaniei la spatiul Schengen, subliniind ca tara noastra are un rol "esential" in arhitectura de securitate a UE. Potrivit unui comunicat remis joi,…