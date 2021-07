Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat vineri, in statiunea Mamaia, referitor la cazul de la Corbu, unde un barbat a fost ucis si fiica acestuia violata de un individ care a intrat peste ei in casa in timpul noptii, ca anchetatorii au un cerc de suspecti, fiind vorba de ore pana la prinderea autorului faptelor. Potrivit lui Bode, cercetarile sunt efectuate de o echipa complexa de specialisti in domeniu. "In acest moment, ancheta este in derulare, am deplasat acolo specialisti de la Institutul National de Criminalistica, de la IGPR, Directia de Investigatii Criminale, sub coordonarea…