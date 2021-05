Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri seara, ca este vorba despre ”curatenie in propria ograda” in cazul de la Sibiu, unde 25 de politisti sunt anchetati pentru coruptie. “Noi, MAI, ne facem curatenie in propria ograda. Am spus de la inceput ca sistemul imunitar al MAI trebuie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma ca la nivelul Jandarmeriei Romane, al Politiei Romane si al Politiei de Frontiera au fost facute, in primele patru luni ale acestui an, 250 de imputerniciri pe diverse functii de conducere, el criticand, din nou aceasta practica. Bode anunta ca sustine…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, anunța cercetari la Arad, acolo unde un polițist ar fi batut o femeie pe strada, pentru ca nu purta masca. „Exista toleranța zero fața de cei care fac de ras uniforma de polițist”, astfel incat, afirma Bode, „nu vom ezita sa facem curațenie in propria ograda”,…

- Starea de sanatate a lui Gheorghe Moroșan s-a imbunatațit dupa cateva saptamani de spitalizare, iar autoritațile se pregatesc sa-l transfere in arest, chiar in cursul zilei de luni. Barbatul de 62 de ani, care care a ucis doi muncitori pe care inițial i-a sechestrat intr-un apartament, și-a revenit…