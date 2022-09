Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode s-a intalnit in cadrul vizitei oficiale pe care a efectuat-o in Spania cu omologul sau din aceasta tara, Fernando Grande Marlaska Gomez. Ministrul a transmis, despre aderarea la Schengen, ca Romania si-a asumat toate obligatiile, dar nici astazi, la mai mult de 10…

- Aderarea la spatiul Schengen va fi „o bariera inlaturata”, a declarat sambata ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. „Ne vom bate in continuare pentru proiecte de tara precum aderarea la spatiul Schengen sau includerea Romaniei in programul VISA Waiver. Sunt doua teme majore pe agenda PNL, care…

- Aderarea la spatiul Schengen va fi “o bariera inlaturata”, a declarat sambata ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. “Ne vom bate in continuare pentru proiecte de tara precum aderarea la spatiul Schengen sau includerea Romaniei in programul VISA Waiver. Sunt doua teme majore pe agenda PNL, care…

- Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, saluta poziția cancelarului german Olaf Scholz privind susținerea pe care o are Romania pentru aderarea la spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cancelarul Olaf Scholz a declarat ca Germania susține Romania la aderarea la Schengen. Despre acest lucru, ministrul de Externe al Romaniei a spus ca este un anunț extrem de important pentru romani.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a salutat anunțul cancelarului german Olaf Scholz, privind susținerea pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Aurescu a amintit ca Romania a indeplinit condițiile pentru a fi primita in spațiul comun european.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, se afla intr-o vizita oficiala in Grecia, unde a participat la o intrevedere cu Christos Stylianides, ministrul elen pentru crize climatice si protectie civila.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca in luna septembrie a acestui an va avea loc un control voluntar privind condițiile tehnice de intrare a Romaniei in spațiul Schengen. Ulterior, la Consiliul JAI din octombrie, Romania va solicita direct aderarea, iar speranța este ca pana la finalul anului…