Lucian Bode a transmis ca ii va da in judecata de acum incolo pe toți cei care vor spune ca și-a secretizat teza de doctorat, din cauza ca lucrarea este publica, la doua biblioteci din țara, iar cei care spun asta ”iși bat joc” de munca lui: ”E publica, la Biblioteca Universitara din Cluj și Biblioteca Naționala”, a spus ministrul de Interne joi seara, la Digi24. ”In 2018 mi-am susținut teza de doctorat. In 2018 am adeverința de la Biblioteca Universitara Lucian Blaga, prin care se adeverește ca am predat un exemplar din lucrare. Este documentul piesa la dosarul trimis la Ministerul Educației.…