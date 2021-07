Stiri pe aceeasi tema

- Declarația zilei a venit, luni, de la ministrul afacerilor interne Lucian Bode. Dupa valul de accidente soldate cu zeci de morți și mii de raniți, ministrul le-a transmis șoferilor inconștienți doar un mesaj scurt: “Grabiți-va incet!” Ministrul nu a facut nicio referire la propunerile anunțate, in weekend,…

- Ministrul de interne, Lucian Bode, a facut un apel catre participanții la trafic sa circule cu prudența, dupa ce, in ultimele zile 24 de persoane au decedat in accidente rutiere, informeaza Digi24 . Lucian Bode a precizat ca Romania se afla pe primul loc in Europa in privința numarului de decese in…

- ”La Bacau, segmentul de drum in care s-a produs accidentul este in aliniament, vizibilitate foarte buna, fara restricții. N-au fost identificate urme de franare. Conduita conducatorilor auto este foarte importanta in aceasta perioada. Aș vrea sa fac un apel catre toți participanții la trafic sa circule…

- Accident grav cu șapte morți pe DN2 Arhiva foto. UPDATE: Sapte persoane au murit, inclusiv doi copii, și alte cinci au fost ranite în aceasta dimineața, în urma unui accident care a avut loc la ieșirea din localitatea Racaciuni de pe Drumul Național 2, Bacau - Adjud, potrivit purtatorului…

- Un accident grav s-a produs duminica dimineata pe DN2 Bacau – Adjud, la iesire din localitatea Racaciuni, in care au fost implicate un autoturism si un microbuz in care se aflau 15 persoane. Potrivit ultimelor informații, șapte oameni și-au pierdut viața și alte cinci persoane au fost ranite grav. In…

- In cursul zilei de vineri, o explozie s-ar fi produs la Rafinaria Petromidia din Navodari. Din primele informații, doua persoane ar fi fost ranite in urma exploziei. La fața locului se vor prezenta Lucian Bode, Ministrul de Interne, și Raed Arafat, șeful DSU. Explozie puternica la Rafinaria Petromidia…