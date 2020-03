Stiri pe aceeasi tema

- Cand se va lua decizia la nivel european sa interzicem transportul interjudetean, intrajudetean si transportul in regim de taxi, si in urma unor consultari atat cu toate autoritatile statului roman, cat si la solicitarea industriei de transport, este posibil sa luam si o astfel de decizie, a declarat,…

- Când se va lua decizia la nivel european sa interzicem transportul interjudetean, intrajudetean si transportul în regim de taxi, si în urma unor consultari atât cu toate autoritatile statului român, cât si la solicitarea industriei de transport, "este posibil…

- Un culoar unic european ar putea fi soluția pentru deblocarea tirurilor din vamile din Slovenia și Ungaria. Cel puțin 300 de tiruri care veneau din Italia au ramas pe loc, dupa ce Slovenia și Ungaria au impus restrictii pentru tranzitul prin tarile lor.

- In ultimul weekend al lunii mai are loc in orașul Darmanești, ,,Open Air Blues In The Garden Festival”, primul festival internațional de blues din județul Bacau, un eveniment marca ,,Fabricat in Darmanești” și organizat de Asociația ,,Sunetul Munților”, impreuna cu Primaria și Consiliul Local Darmanești.…

- “ As vrea ca lucrurile mele sa se ridice in parcuri si gradini publice, sa se joace copiii peste ele, cum s-ar fi jucat peste pietre si monumente nascute din pamant, nimeni sa nu stie ce sunt si cine le-a facut – dar toata lumea sa simta necesitatea si prietenia lor, ca ceva ce face parte din sufletul…

- Ce impact ar avea in Romania introducerea unui salariu minim la nivel european. Reacția patronilor Introducerea unui salariu minim la nivel european poate insemna un impact economic si social deosebit de intens si cu efecte atat liniare cat si conjugate greu de anticipat, sustine Ovidiu Nicolescu, presedinte…

- Sambata dimineața, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Falticeni a oprit pentru control pe DN 2E din comuna Radașeni, autoturismul condus de un barbat de 30 de ani din comuna Cornu Luncii, inregistrat de aparatul radar din dotarea poliției in timp ce rula cu viteza de 117 km/h, limita…

- Judecatorii Curții de Apel Craiova au admis, sambata, 11 ianuarie a.c., propunerea procurorilor de arestare a agentul de poliție Constantin Catalin Martin Voinescu, de la Poliția Municipiului Tg-Jiu, in vederea predarii catre autoritatile din Germania. Astfel, polițistul gorjean va ramane…