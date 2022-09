Stiri pe aceeasi tema

- „Oricine ar trebui sa fie preocupat de afirmatiile unui dictator care ameninta ca va continua cu escaladarea acestui conflict, insa este necesar sa abandonam speculatiile cu privire la posibilitatea ca Putin sa si dea curs amenintarilor (cu privire la armele nucleare). In acelasi timp, sa urmarim cu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma, intr-un interviu acordat cotidianului spaniol El Pais, ca „este necesar sa abandonam speculatiile” cu privire la posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa si dea curs amenintarilor cu privire la armele nucleare, Bode subliniind ingrijorarea…

- Rusia apreciaza poziția Chinei cu privire la conflictul din Ucraina și o considera echilibrata. Despre acest lucru a declarat președintele rus Vladimir Putin in timpul discuțiilor cu președintele Chinei, Xi Jinping, in marja Summitului organizației de cooperare de la Shanghai (SCO) din Samarkand, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca a inteles ca Xi Jinping are intrebari si preocupari cu privire la situatia din Ucraina, dar l-a laudat pe liderul chinez pentru pozitia "echilibrata" cu privire la acest conflict, scrie Reuters.

- Armenia si Azerbaidjanul au raportat, marti, aproape 100 de morti in randul trupelor, in cele mai grave lupte de la razboiul din 2020 pentru regiunea disputata Nagorno-Karabah, transmite AFP. Ultimul val de lupte asupra enclavei tensionate din Azerbaidjan, populata de armeni, s-a incheiat cu un armistitiu…

- Sfantul Scaun a emis, marți, o declarație pentru a clarifica poziția Papei Francisc cu privire la invazia rusa in Ucraina. O declarație despre moartea fiicei ideologului lui Vladimir Putin, saptamana trecuta, a iritat autoritațile de la Kiev. Vaticanul a clarificat poziția Papei Francisc cu privire…

- Kremlinul este dispus sa negocieze o solutie 'pasnica' la conflictul din Ucraina, dar in propriile sale conditii, a declarat miercuri Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin, citat de agentiile de presa EFE si Interfax.

- Rusia intentioneaza sa impuna conditii mai dure Ucrainei in cazul in care sunt reluate negocierile de pace, a afirmat un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza dpa, citat de Agerpres. Iuri Usakov a afirmat ca au fost obtinute rezultate concrete in cursul discutiilor care au avut loc…