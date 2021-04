Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode a spus ca se ia în considerare renunțarea graduala a purtarii maștii în anumite zone turistice. Ministrul a spus ca momentan aceasta propunere este analizata. Aceasta afrimație a fost…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca decizia cu privire la relaxarea masurilor trebuie sa apartina specialistilor. El a fost intrebat despre o posibila derogare de la masurile impuse, cum ar fi purtarea mastii de protectie, pe 1 mai. "Astazi, cand vorbim, exista o reglementare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a recomandat celor care vor sa mearga la mare in weekendul de 1 mai sa o faca cu incredere, dar cu respectarea masurilor de protectie sanitara, scrie Agerpres. „Recomand tuturor romanilor care doresc sa se deplaseze la mare pentru acel weekend sa o faca cu…

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Lucian Bode a declarat luni, ca oamenii ar putea renunța la purtarea maștii pe plaja sau in varful muntelui. Ministrul Bode a reamintit ca purtarea maștii de protecție este obligatorie, in acest moment, insa autoritațile iau in calcul ridicarea graduala a restricțiilor,…

- Autoritațile ar putea renunța la obligativitatea purtarii maștii pe plaja sau in excursiile montane, inclusiv in minivacanța de 1 mai. O decizie in acest sens va fi discutata in Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Anunțul a fost facut de Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne. Acesta a…

- ​​Cluburile de pe litoral vor fi inchise in minivacanta de 1 Mai. Asta a anunțat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. El a precizat insa ca, in functie de evolutia epidemiei, Guvernul ar putea ridica gradual unele restrictii, iar intr-un viitor apropiat aceste petreceri ar putea fi permise. Lucian…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, anunta ca anul acesta de 1 Mai cluburile de pe litoral nu vor fi deschise. „In ceea ce priveste petrecerile din cluburi, sigur ca in aceasta perioada aceasta activitate este restrictionata si avem, in functie de indicele la mia de locuitori, stim pana la ce…

- Portul maștii sanitare de protecție la orele de sport din școli a starnit controverse intre ministerul Sanatații și ministerul Educației. Andreea Moldovan, secretar de stat in ministerul Sanatații, susține ca masca sanitara de protecție trebuie purtata inclusiv la orele de educație fizica. „Pastram…