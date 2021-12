Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, intr-o declarație de presa de la Bruxelles, ca a primit și a acceptat demisia ministrului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Florin Roman. Președintele a precizat ca il va numi interimar pe ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Florin Roman, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, sustine ca reprezinta un avantaj faptul ca este nou in domeniul ministerului pe care il conduce, pentru ca astfel nu poate sa aiba interese personale ascunse. Singura sa legatura este lucrarea intitulata „Teoria sistemelor informationale”,…

- „Mi-am asumat acea neglijența ca nu am arhivat sau nu am pastrat acea revista timp de 15 ani, neconsiderand ca e foarte concludenta”, a declarat noul ministrul al Cercetarii, Invarii și Digitalizarii, in emisiunea Selectiv de la B1 TV, citat de SpotMedia. Afirmațiile vin dupa ce Libertatea a dezvaluit…

- Florin Roman, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, și-a trecut in CV lucrarea „Teoria sistemelor informationale”, insa nu poate fi gasita nici la editura, nici la Biblioteca Nationala. Acesta a declarat ca el n-a ajuns „ministru la beletristica și nu e cel mai important lucru”. Totodata,…